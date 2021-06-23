تراند الفن: تقرير أممي صادم بشأن عدد الإعدامات في إيران عام 2020

صحيفة المرصد: كشفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن تفاصيل صادمة بشأن عدد الذين أعدمتهم إيران عام 2020 وهم 267 شخصا.

وبحسب “العربية”، قالت ميشيل إن التقرير الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إيران الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أظهر “المستقبل المروع لحقوق الإنسان” للشعب الإيراني من جميع الأديان والأجناس والأعراق.

وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “تم إعدام 267 شخصًا على الأقل في إيران عام 2020، وتم الإبلاغ عن 91 منهم فقط. وفي عام 2021، تم إعدام 95 شخصًا حتى الآن. كما أن أكثر من 80 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، 4 منهم يتعرضون لخطر وشيك بالإعدام”.