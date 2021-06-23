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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 7 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن تفاصيل صادمة بشأن عدد الذين أعدمتهم إيران عام 2020 وهم 267 شخصا.
وبحسب “العربية”، قالت ميشيل إن التقرير الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إيران الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أظهر “المستقبل المروع لحقوق الإنسان” للشعب الإيراني من جميع الأديان والأجناس والأعراق.
وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “تم إعدام 267 شخصًا على الأقل في إيران عام 2020، وتم الإبلاغ عن 91 منهم فقط. وفي عام 2021، تم إعدام 95 شخصًا حتى الآن. كما أن أكثر من 80 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، 4 منهم يتعرضون لخطر وشيك بالإعدام”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تقرير أممي صادم بشأن عدد الإعدامات في إيران عام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.