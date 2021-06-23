تراند الفن: عاجل.. الحكومة توافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي منذ قليل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.

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