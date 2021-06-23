فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 11 زيارة
يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، من أجل خوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” 2021/22.
وتشير صحيفة “تايمز” الإنجليزية إلى أن إدارة الريدز تجري محادثات حول تنظيم مباراة ودية مع نيوكاسل يونايتد أو أستون فيلا على ملعب “أنفيلد” قبل بداية الموسم الجديد.
وكان الريدز قد أنهى الموسم السابق تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في المركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة، وذلك برصيد 69 نقطة.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفقد الريدز خدمات الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الموسم المقبل، وذلك تمهيدًا لمشاركتهما مع منتخبي مصر والسنغال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤجلة منذ العام الماضي بسبب فيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ليفربول يفاضل بين أستون فيلا ونيوكاسل لإقامة لقاء ودي استعدادًا للموسم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.