تراند الفن: ليفربول يفاضل بين أستون فيلا ونيوكاسل لإقامة لقاء ودي استعدادًا للموسم الجديد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، من أجل خوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” 2021/22.

وتشير صحيفة “تايمز” الإنجليزية إلى أن إدارة الريدز تجري محادثات حول تنظيم مباراة ودية مع نيوكاسل يونايتد أو أستون فيلا على ملعب “أنفيلد” قبل بداية الموسم الجديد.

وكان الريدز قد أنهى الموسم السابق تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في المركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة، وذلك برصيد 69 نقطة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفقد الريدز خدمات الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الموسم المقبل، وذلك تمهيدًا لمشاركتهما مع منتخبي مصر والسنغال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤجلة منذ العام الماضي بسبب فيروس كورونا.