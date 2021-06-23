تراند الفن: مبابي: أود اللعب بجانب هازارد وبنزيما

كشف الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا، رغبته في الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة بطريقة غير مباشرة.

وقال مبابي في تصريح صحفي منذ قليل لصحيفة “ABC” الإسبانية: “بالطبع، أود اللعب بجانب هازارد وبنزيما”، وذلك في إشارة منه إلى الرغبة في الانتقال لصفوف الميرينجي.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن مبابي أخبر إدارة نادي باريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق ولا يريد التجديد.

وحسب ما ذكرته التقارير، فإن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع مبابي ولكنه ينتظر حدوث أي تطور في موقفه مع النادي الباريسي.

مبابي يخبر إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل