فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
كشف الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا، رغبته في الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة بطريقة غير مباشرة.
وقال مبابي في تصريح صحفي منذ قليل لصحيفة “ABC” الإسبانية: “بالطبع، أود اللعب بجانب هازارد وبنزيما”، وذلك في إشارة منه إلى الرغبة في الانتقال لصفوف الميرينجي.
وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن مبابي أخبر إدارة نادي باريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق ولا يريد التجديد.
وحسب ما ذكرته التقارير، فإن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع مبابي ولكنه ينتظر حدوث أي تطور في موقفه مع النادي الباريسي.
مبابي يخبر إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مبابي: أود اللعب بجانب هازارد وبنزيما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.