تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف بـ”3 نقاط” مغلقا عند 10894 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14.2 مليار ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي التجاري” و”المراعي” و”سابك للمغذيات” و”السعودي الفرنسي” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وارتفع سهم “دار الأركان” بأكثر من 3 % عند 10.66 ريال، وسط تداولات كثيفة بلغت نحو 100 مليون سهم، هي الأعلى منذ شهرين، وسجلت أسهم “عطاء التعليمية” و”جرير” و”الأبحاث والإعلام” و”باعظيم التجارية”، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وتصدر سهم “ام آي اس” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 126 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وقامت “تداول السعودية” بتعليق التداول على السهم منتصف الجلسة بناء على طلب الشركة للإعلان عن مساهمتها بقيمة 25 مليون ريال في تأسيس بنك رقمي حصل على الموافقة بالترخيص يبلغ رأس ماله 1.5 مليار ريال.

في المقابل، تراجع سهم “سابك” بنسبة 1 % عند 121 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.75 ريال للسهم عن النصف الأول 2021، وتراجع سهم “اس تي سي” بنسبة 2 % عند 130.40 ريال.

وتصدر سهم “العبداللطيف” تراجعات اليوم بنسبة 4 % عند 38.85 ريال، وأغلق سهم “الغاز والتصنيع” عند 43.30 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، بواقع 0.5 ريال للسهم عن العام المالي 2020.