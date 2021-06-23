تراند الفن: «طريقة المليجي».. أستاذ بـ«طب طنطا» يكتشف حلًا للتجاعيد

إنجار طبي لجامعة طنطا، اعتمدته بمجلة جراحة التجميل الأوربية، بعد أن توصُّل أحدث أبحاث قسم جراحة التجميل والإصلاح بكلية الطب، إلى تشريح جديد للجبهة واستحداث آلية جراحية جديدة وطفرة فى أساليب علاج التجاعيد الناتجة عن التقدم في السن، بحسب ما أعلنه الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة.

الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أوضح أن البحث نشره الدكتور نادر المليجى، الأستاذ المتفرغ في قسم جراحة التجميل، مثبتا استحداث آلية جراحية قررت المجلة الأوروبية، لأنه سيحدث تغيرات جوهرية فى أساليب علاج التجاعيد.

بدوره، قال الدكتور نادر المليجى، صاحب البحث، أنه استند على اكتشاف طبقة رقيقة فوق العضلة تخرج منها خيوط تسبب التجاعيد، وبقطع تلك الخيوط تختفى التجاعيد، بعد أن كان الاعتقاد السائد أن كسرات وتجاعيد الجبهة سببها العضلة الأمامية للوجه وكان العلاج السائد شلل العضلات باستخدام البوتكس أو عمليات تجميل الوجه وجراحات أخرى فى منتهى الصعوبة.

وشرح «المليجي» أن العملية الجديدة تؤدى إلى إزالة التجاعيد إلى فترة لا تقل عن عشر سنوات بدلًا من استخدام البوتكس الذي يحتاج إلى حقن متكرر ما يؤدي إلى زيادة التكلفة المادية وهذا ما تم تفاديه فى العملية الجراحية.