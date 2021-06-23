تراند الفن: وكيل بيجو: يجب استخدام الزيت ودرجة اللزوجة حسب مواصفات الشركة المصنعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 مساءً - هناك العديد من المشاكل الكبيرة التي تواجه الأجزاء المختلفة لمحرك السيارة، عند نقص زيت المحرك، وفي الأونة الأخيرة ظهرت مشكلة نقص الزيت بمحركات سيارات بيجو المقدمة محليًا في السوق المصري؛ وفي هذا الصدد قال إسلام عبد الحميد، مدير عام شركة «مانسكو»، الوكيل المحلي لسيارات بيجو في السوق المصري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الوكيل يتفاعل مع العملاء فور تواجد مشكلة ما.

وأضاف «عبدالحميد» أنه عقب ظهور المشكلة الأخيرة الخاصة بنقص زيت المحرك في سيارات بيجو، والذي يرجع إلى استخدام زيت محرك بمواصفات غير مطابقة لكتيب السيارة وتوصيات الشركة المصنعة، حيث إن الشركة الأم ترفض أعمال الوكيل سواء في الضمان أو الإصلاح، أو أي تعامل يخص الوكيل في مصر، في تلك الحالة.

وأشار «عبد الحميد» إلى أن درجة لذوجة الزيت غير الموصى به حتى لو كانت هي نفس لزوجة الزيت الموصى به في كتيب السيارة ومن الشركة المصنعة، يسبب ذلك في حدوث العديد من المشكلات، وأوضح أنه من خلال التحليلات بالأداء الخاص بالسيارة يتم معرفة مواصفات الزيت التي تعمل به السيارة، منوهًا إلى أنه فور أي تباعيات لاستخدام زيت غير الموصى به وغير المطابق لمواصفات السيارة يؤدي ذلك إلى الخروج من حالة الضمان.

وقال مدير عام شركة «مانسكو»، إن أغلب المحركات المزودة بتربو حسب العلامة التجارية والمصانع التي تنوه على أن هناك مستوى معين لاستهلاك الزيت في تلك المحركات، حيث إن دائرة التربو لها علاقة بضخ الهواء واستخدام العادم في توليد طاقة أكبر للمحرك، وبالتالي لابد وأن تكون مواصفات الزيت المستخدم مطابقة مع عمليات الاشتعال والاحتراق داخل المحرك، مؤكدًا على أن أي استخدام لزيت من نوع أخر غير الموصى به أو بدرجة لزوجة غير الموصى بها حتى لو كان نفس الزيت الموصى به في الكتيب، يؤدى إلى حدوث العديد من المشكلات.