نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض منيو الطازج لألذ وأطيب المأكولات الصحية والسريعة في المقال التالي

أجدد عروض منيو الطازج يُعد مطعم الطازج من أقدم المطاعم في المملكة التي جمعت بين أسلوبين هو تقديم الغذاء الصحي والسريع في الوقت نفسه. يقدم في قائمة الطعام مجموعة من ألذ وأطيب المأكولات الطازجة كوجبات اللحوم المشوية والمقلية ووجبات الدجاج المقلي والمقرمش أو المشوي مع مجموعة من الآكلات التراثية السعودية كالحريرة وغيرها وسوف نستعرض بالسطور المقبلة أجدد عروض منيو الطازج: أجدد عروض منيو الطازج أولًا عروض الوجبات الطازجة: وجبة الفروج والتي تتكون من 1032 سعرة حرارية. وتتكون من الخبز المقدم فيها على القمح الكامل وتقدم مع الطحينة المصنوعة من بذور السمسم السعر 21-22 ريال.

وجبة بروستد الدجاج وتتكون من 1188 سعرة حرارية. وتتكون من الدجاج وفول الصويا والقمح والبيض والحليب ممزوجة بطريقة البروستد المميزة والسعر 20-21 ريال.

وجبة الناجتس تتكون من 1101 سعرة حرارية. تتكون من الخردل الممزوج بالصويا والبيض مع قطع الدجاج السعر 17-18 ريال.

وجبة تجي المقرمشة تتكون من 1333 سعرة حرارية. وتتكون من القمح الممزوج بفول الصويا والحليب والبيض والخردل وقطع الدجاج وتقدم مع أنواع الصوص المختلفة.

وجبة مندي الطازج الدجاج المشوي تتكون من 1209 سعرة حرارية وتحتوي على الحليب والأرز والدجاج من ضمن مكونتها السعر 23-24 ريال.

وجبة كباب الدجاج مع الأرز والبيبسي تتكون الوجبة من 1141 سعرة حرارية تتكون من اللحم الضأن الطازج المشوي بطريقة الكباب مع الأرز المبهر والسعر 18- 19 ريال.

وجبة الأرز الحار تتكون من 1121 سعرة حرارية. من ضمن مكونتها الحليب والأرز وقطع الدجاج وتقدم مع البيبسي والسعر 18 ريال.

وجبة البرجر العربي تتكون من 939 سعرة حرارية. والمكونات الداخلة في الإعداد البيض، والصويا، والقمح، والحليب، واللحم والخضروات والخبز العربي والسعر 18- 19 ريال.

وجبة كباب تتكون من 1022 سعرة حرارية. والمكونات الداخلة في الإعداد بذور السمسم ،والقمح، والبيض ولحم الضأن الطازج والخبز العربي والخضروات والسعر 18-19 ريال.

كبسة الطازج تتكون من 1199 سعرة حرارية. ويدخل في التكوين الحليب والأرز والدجاج والسعر 18-19 ريال.

وجبة تازا برجر تتكون من 1057 سعرة حرارية. ويدخل في التكوين القمح والصويا والبيض والدجاج والخبز الغربي والخضروات والسعر 18-19 ريال.

وجبة ساندوتش الدجاج تتكون من 1020 سعرة حرارية ويدخل في تكوينها القمح والصويا والبيض تقدم مع البطاطا المقلية والبيسي والسعر 15-16 ريال. أسعار وجبات الرشاقة الطازج وجبة الرشاقة 1 تتكون من 522 سعرة حراريّة بسعر 22 ريال. يدخل في التكوين القمح والحليب والدجاج وتقدم مع السلطة الخضراء والماء. أسعار وجبات الأطفال في الطازج وجبة ناجتس تحتوي على 553 سعرة حرارية يدخل في التكوين البيض والخردل والصويا والسعر18-19 ريال.

وجبة برجر وتتكون من 742 سعرة حرارية ويدخل بالتكوين الدجاج والقمح والبيض والسعر 18- 19 ريال.

وجبة كباب وتتكون من 712 سعرة حرارية ويدخل في تكوينها القمح وبذور السمسم. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض منيو الطازج لألذ وأطيب المأكولات الصحية والسريعة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض منيو الطازج لألذ وأطيب المأكولات الصحية والسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.