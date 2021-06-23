تراند الفن: بعد إطلاق قاذفة سو 24 إم على سفينتها.. بريطانيا تنفي اتهامات روسيا باختراق المياه الإقليمية

نفت بريطانيا منذ قليل، مزاعم روسيا حول اختراق سفينة تابعة لقواتها البحرية للمياه الإقليمية الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الإنجليزية بيانًا رسميًا، تنفي فيه جميع المزاعم الروسية حول اختراق المياه الإقليمية، مشيرةً إلى أنه لم يتم إطلاق أي قنابل إنذار تجاه سفينتها التابعة للبحرية الملكية الإنجليزية.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية الأنباء، واصفة جميع التصريحات الروسية بـ “المزاعم”.

وكانت روسيا أصدرت بيانًا رسميًا تعلن فيه أن سفينة بريطانيا اخترقت مياهها الإقليمية، معلنةً إلطلاق السفن الروسية لصافرات الإنذار التي تؤكد إطلاق النار على السفينة البريطانيا إذا اقتربت أكثر.

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية أن بحريتها أطلقت قاذفة روسية من طراز “سو-24 إم” في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.