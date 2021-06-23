فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
نفت بريطانيا منذ قليل، مزاعم روسيا حول اختراق سفينة تابعة لقواتها البحرية للمياه الإقليمية الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الإنجليزية بيانًا رسميًا، تنفي فيه جميع المزاعم الروسية حول اختراق المياه الإقليمية، مشيرةً إلى أنه لم يتم إطلاق أي قنابل إنذار تجاه سفينتها التابعة للبحرية الملكية الإنجليزية.
ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية الأنباء، واصفة جميع التصريحات الروسية بـ “المزاعم”.
وكانت روسيا أصدرت بيانًا رسميًا تعلن فيه أن سفينة بريطانيا اخترقت مياهها الإقليمية، معلنةً إلطلاق السفن الروسية لصافرات الإنذار التي تؤكد إطلاق النار على السفينة البريطانيا إذا اقتربت أكثر.
ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية أن بحريتها أطلقت قاذفة روسية من طراز “سو-24 إم” في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد إطلاق قاذفة سو 24 إم على سفينتها.. بريطانيا تنفي اتهامات روسيا باختراق المياه الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.