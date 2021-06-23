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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
حصل الطفل ديفيد رسلان على شهرة واسعة في بريطانيا، كما أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يعود لوجه التشابه الكبير بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بسبب لون شعره الأشقر.
ووفقًا لما جاء لصحيفة dailymail البريطانية، فإن القائمين على ولادة ديفيد التي تمت في 1 مارس الماضي، لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني، بعد أن فاجأهم شعره الأشقر الكثيف، إضافةً إلى ملامح وجه التي تُطابق جونسون.
وفي السياق ذاته، قالت تاتيانا دورونينا 35 عامًا، والدة الطفل ديفيد، إنها لن تتمكن من السير مع طفلها الصغير الذي أطلقت عليه لقب “القديس ديفيد”، وذلك بسبب انتباه المارة إليه، حيث يلاحظون التشابه الكبير بينه وبين بوريس، حتى إنهم يقفون ليلتقطوا صورةً معه.
وأضافت تاتيانا أن ديفيد وُلد في مرحلة متأخرة، وكانت تُفكر حول شعره، وذلك لأن والده يتميز بشعر داكن اللون، قائلة: “اعتقدت أنه كبير جدًا، لكن بعد ذلك رأيت شعره وقلت ماذا؟، كيف يمكن أن يكون الشعر فاتحًا جدًا؟”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رضيع بريطاني شبيه رئيس الوزراء بوريس جونسون يثير الجدل على مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.