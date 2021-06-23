فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بالقاهرة.
وقال “الطيب”، إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لتعزيز قيم الحوار والإخاء والتسامح عالميا، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع الدومينيكان، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة لتدريب الأئمة المسلمين في الدومينيكان على معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.
من جانبه أشاد سفير الدومينيكان بجهود الأزهر الشريف ورؤية فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار مع الآخر والتسامح، معربا عن اعتزازه بأصوله العربية، ومؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من المكانة العلمية والثقافية الكبيرة للأزهر بوصفه المؤسسة الإسلامية الوسطية الرائدة في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.