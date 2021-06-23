فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أكدت أمانة محافظة تواصل الأعمال في تنفيذ سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليون و 451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشارع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م. وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني أن مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل: – مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) بتكلفة 119 مليون و700 ألف ريال.

– مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام بتكلفة 108 مليون و942 ألف و869 ريال.

– مشروع حي المنار بتكلفة 239 مليون و497 ألف و230 ريال

– مشروع طريق الحرمين بحي النخيل بتكلفة 93 مليون و478 ألف و944 ريال.

– مشروع حي التيسير بتكلفة 95 مليون و253 ألف و144 ريال

– مشروع حي الأصالة بتكلفة 64 مليون و383 ألف و199 ريال

– بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة بتكلفة 44 مليون و195 ألف و735 ريال. وأشار المهندس غسان الزهراني أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة – مشروع محطة الرفع لنفق السلام – مشروع ميدان السارية – مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء – ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألف و 500 مترا وتركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة.. وتكلفة كل مشروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.