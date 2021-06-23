تراند الفن: عبلة كامل تعود للساحة الفنية بشرط واحد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 مساءً - تحظى الفنانة عبلة كامل بحب كبير من من قبل جمهورها، فدائما ما يبحث عن أي جديد بخصوص أعمالها الفنية، بالإضافة إلى مساعي الكشف عن سبب غيابها عن الأنظار والشاشات طوال الفترة الماضية، حيث رجح البعض أنها قررت الاعتزال.

وتمنى الكثيرون مشاهدة الفنانة عبلة كامل في عمل فني قريب، يحمل قيمة فنية كبيرة مثل باقي أعمالها التي تعود الجمهور علىيها منها، وألا تعتزل وتستمر في العطاء للفن المصري.

وأكد الفنان أحمد كمال في تصريح خاص لـ “القاهرة 24” أن الفنانة مازال لديها الكثير لجمهورها ولا تفكر في الاعتزال إطلاقًا، وحاليًا يُعرض عليها الكثير من الأعمال الفنية.

وكشف “كمال” عن شرط الفنانة عبلة كامل لكي توافق على أحد الأدوار التي تعرض عليها، وهو أن يكون مناسبًا ويحمل قيمة فنية تليق بمشوارها الفني وأعمالها السابقة.

وكان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل على الشاشة الصغيرة مسلسل “سلسال الدم”، بجزئه الخامس، والذي عرض عام 2018.

عبلة كامل

مسلسل “سلسال الدم” بطولة كل من رياض الخولي، أحمد سعيد عبد الغني، رانيا فريد شوقي، راندا البحيري، إخراج مصطفى الشال.

وعبلة كامل واحدة من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، حيث قدمت العديد من الأعمال اللامعة في السينما والمسرح والتليفزيون أبرزها “وجهة نظر”، “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “هيستريا”، وغيرها.