فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 12 زيارة
اتفق مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الساحلي، على عقد جلسة عقب مباراة الإنتاج الحربي المقبلة لتجديد عقده.
وعلم “القاهرة 24” من مصادره أن علي ماهر سيعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الأسبوع المقبل، وذلك عقب مباراة الإنتاج الحربي في الدوري لتجديد عقده، لا سيما أنه تم الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية.
ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الإنتاج الحربي، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المصري يحدد موعد جلسة تجديد عقد علي ماهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.