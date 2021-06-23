تراند الفن: المصري يحدد موعد جلسة تجديد عقد علي ماهر

اتفق مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الساحلي، على عقد جلسة عقب مباراة الإنتاج الحربي المقبلة لتجديد عقده.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره أن علي ماهر سيعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الأسبوع المقبل، وذلك عقب مباراة الإنتاج الحربي في الدوري لتجديد عقده، لا سيما أنه تم الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الإنتاج الحربي، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة.

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