تراند الفن: «تعليم سوهاج» عن حصول 1175 طالبا على الدرجات النهائية بالإعدادية: طبيعي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 مساءً - أثار حصول 1175 طالبًا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أرجع البعض ذلك إلى أعمال التسريب التي شهدتها الامتحانات هذا العام، وهو ما نفته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة.

وقال الدكتور عرابي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة سوهاج، إن حصول 1175 طالباً من طلاب الصف الثالث الإعدادي على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، أمر طبيعي، مؤكداً أن أسئلة الامتحانات وضعت طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أبوزيد: لم نرصد أي معوقات واجهت الطلاب في سير الامتحانات

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في الأعوام السابقة تقارب أعداد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في العام الحالي، إلا أنه كان من المعتاد إعلان الـ10 الأوائل طبقاً للسن على مستوى المديرية فقط، وهو ما رفضه أولياء الأمور قائلًا: «فيه أولياء أمور أولادهم طالعين من الأوائل وبيزعلوا إذا لم نعلن الأسماء».

وتابع وكيل الوزارة أنهم فضلوا إعلان جميع أسماء الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية، مؤكداً أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة 80 ألف طالب وحصول 1175 طالباً على الدرجة النهائية يمثل 1.6% من المجموع الكلي للطلاب وهي نسبة طبيعية، مشيراً إلى أن محافظة قنا بها 35 ألف طالب في الصف الثالث الإعدادي حصل منهم 500 طالب على الدرجات النهائية، ومحافظة أسوان بها 30 ألف طالب وحصل 750 طالباً منهم على الدرجات النهائية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العميات المركزية التي تم تشكيلها لمتابعة سير العملية الامتحانية، لم ترصد أي أعمال شغب في الامتحانات، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات واجهت الطلاب.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021، بداية الأسبوع المقبل، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة من مدير عام التعليم بالمديرية، ومدير التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي وإدارة التخطيط وشؤون الطلاب، يوم الأحد المقبل لبحث درجات التنسيق وإعلانها مباشرة، على أن يتم فتح باب التظلمات اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري.