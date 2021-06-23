فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 مساءً - أصيب 12 شخصاً من العاملين في مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، قبل قليل، في انقلاب سيارة «ميكروباص» عند منطقة «رأس شقير»، على طريق «الغردقة – رأس غارب»، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقى إخطاراً بانقلاب سيارة ميكروباص، نقل عدداً من العاملين بمديرية الصحة، عند منطقة رأس شقير، على طريق رأس غارب، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.
وأفاد مصدر طبي بالمستشفى بأن الإصابات متباينة بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة، معظمها عبارة عن مضاعفات وكسور وجروح، وتم إجراء الإسعافات الأولية، بينما تم إيداع حالتين وحدة العناية المركزة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
من جانبه، تابع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالات المصابين، وأمر بنقلهم مباشرةً إلى مستشفى الغردقة العام، حيث تم مراعاتهم طبياً، وإجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة.
وأكد مصدر أمني إن سبب انقلاب سيارة ميكروباص يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة 12 موظفا بالصحة في انقلاب ميكروباص على طريق رأس غارب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.