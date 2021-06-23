تراند الفن: قبل افتتاحه.. ننشر أبرز التماثيل الفريدة بالمتحف المصري الكبير (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 مساءً - ينتظر العديد من عشاق الآثار موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيحضره رؤساء بعض الدول والشخصيات العامة والرياضية والعالمية وغيرها.

وقالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار لـ”القاهرة 24″، إن افتتاح المتحف المصري الكبير متعلق بالحالة الصحية لمصر وحتى الآن لم يتم تحديده موعد افتتاح المتحف من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وقبل الافتتاح رصد “القاهرة 24″، أبرز التماثيل الموجودة داخل قاعات العرض ومنها “تمثال مصنوع من الفخار يعود إلى عصر الملك خوفو، ويمثل الإلهة باستت إلهة الحرب مصر في القديمة وعليه خرطوش“ مكتوب به اسم الملك”.

الإلهة باستت

وتمثال أخر لكاتب مصري مجهول الاسم، يظهر ناظرًا للأمام ويمسك بيديه ورق بردي للكتابة عليه، ويرتدي الرداء الملكي وهو النمس فوق الرأس، ويجلس الكاتب جلسة اليوجا “وهي جلسة التربيع أو القرفصاء”.

الكاتب المصري

وتمثال أخر مجهول لابن الملك جد إف رع ابن الملك “خوفو”، تم اكتشافه في منطقة أبو رواش بالجيزة.

ابن الملك جد إف رع

غطاء ذهبي لمومياء من عصر الدولة القديمة وهو “غطاء مومياء حكا أم ساف”، وتم جلبها من مقبرته بسقارة، والقطعة عبارة عن غطاء من الذهب يأخذ شكل حاكم المقبرة، وتوضع هذه القطعة على المومياء بعد تحنيطها ووضعها داخل التابوت.

غطاء من الذهب

لوحات طينية للحاكم المصري القديم والذي يعود إلى الأسرة 6 للمدعو “سنفرو أشت إن إف”.