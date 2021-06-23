تراند الفن: محافظ البحيرة يتفقد مشروع “عاداة” للثروة الحيوانية في كفر الدوار (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عصر اليوم الأربعاء، مشروع قرية عاداة للثروة الحيوانية بسيدي غازي في كفر الدوار، وزار عنابر التسمين والمحطات، بعد رفع كفاءة المحطة بروؤس ماشية مُستورد بجانب الرؤوس القائمة، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لاستيعاب عدد كبير من الماشية، كما تم إنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المشروع شهد العديد من الخطوات لتطويره وتنميته، للوصول بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيواني لعدد 3000 رأس، مؤكدًا تضافر كافة الجهود لدعم الثروة الحيوانية وتنميتها بهدف سد الفجوة الغذائية، وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني وضبط أسعارها بالأسواق، وكذا تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها وتوفير فرص العمل للشباب.

يُذكر أن المشروع مُقام على مساحة 650 فدان عبارة عن 500 فدان أراضي زراعية يتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة، وتدخل في صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين 150 فدان عنابر تضم 946 رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان، ويعمل بالمشروع 57 عاملًا ما بين مشرفين (زراعي، حيواني) وأطباء بيطريين وعمال وسائقين، ويحقق المشروع صافي أرباح تتجاوز 2 مليون جنية سنويًا.

كما تم إدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدي والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم، ومحاصيل ذات عائد اقتصادي تخدم الإنتاج الحيواني، حيث تم زراعة نحو 7 أفدنة من نبات البونيكام، كما تم استغلال الآلات التي تم استلامها من مشروع المخلفات في إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع.

محافظ البحيرة يتفقد مشروع عاداة للثروة الحيوانية

محافظ البحيرة يتفقد مشروع عاداة للثروة الحيوانية

محافظ البحيرة يتفقد مشروع عاداة للثروة الحيوانية

محافظ البحيرة يتفقد مشروع عاداة للثروة الحيوانية

محافظ البحيرة يتفقد مشروع عاداة للثروة الحيوانية

مشروع عاداة للثروة الحيوانية