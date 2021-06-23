تراند الفن: مقتل شخص وإصابة آخرين.. معركة بالآلي بسبب «موبايل» في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 مساءً - اكتشف عامل ضياع هاتفه المحمول داخل منزله الذي يقوم بتجديده بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وحامت شكوكه حول «مبيض محارة»، يقيم بدائرة مركز جرجا، فقرر أن يستدرجه إلى منطقة الظهير الصحراوي، ليسترد هاتفه، وعاونه في المهمة أحد أقاربه، وبحوزتهما بندقية آلية، وسيارة ملاكي يقودها الأول، وعندما حضر الطرف الثاني، كان بصحبته شقيقه يستقلان سيارة نقل، وحدثت مشادة بين الطرفين، وأشهر العامل بندقيته الآلية في وجه الشقيقين، ليسترد هاتفه، وبدأ مرافقه في التعدي عليهما بالضرب، حتى يقرا بارتكاب الواقعة واسترداد الهاتف المستولى عليه.

وسرعان ما انقلبت الأمور رأساً على عقب، عندما استولى شقيق «مبيض المحارة»، المتهم بالسرقة، على البندقية الآلية من بين يدي العامل صاحب «الموبايل» المفقود، وفتح النار على فردي الطرف الأول، ليسقط العامل قتيلاً في الحال، بينما أصيب مرافقه بإصابات بالغة.

الشرطة حضرت سريعاً إلى منطقة الحادث، عقب ورود بلاغ بإطلاق رصاص في المنطقة، وألقت القبض على أفراد الطرفين، وضبطت البندقية المستخدمة في الجريمة، وتم التحفظ على السيارتين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات جرجا العام وسوهاج الجامعي، مع التحفظ عليهم قيد التحقيق.

بلاغ بإطلاق رصاص في المنطقة الصحراوية غرب جرجا

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة جرجا، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالظهير الصحراوي دائرة المركز، انتقل الي مكان البلاغ نائب مدير الامن لقطاع الجنوب ورئيس قسم المباحث الجنائية، ورئيس فرع الأمن العام، ومأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول «أحمد ع. ع.»، 34 سنة، عامل، جثه هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، والسابق اتهامه في 10 قضايا سلاح وقتل وتشاجر ومخدرات، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضية قتل عمد، و«عبد الحميد س. ع.»، 20 سنة، عامل، مصاباً بكسر مضاعف في القدم اليمني، ويقيمان بدائرة مركز البلينا، وطرف ثاني «محمود ص. ع.»، 27 سنة، عامل، مصاباً بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه «حمدان»، 37 سنة، عامل، ويقيمان بدائرة مركز جرجا.

15 طلقة قتلت المجني عليه وأتلفت سيارته

وتبين من التحريات وضبط طرفي المشاجرة، أن الثاني من الطرف الثاني استولى على البندقية الآلية، التي كان يشهرها الأول من الطرف الأول، وفتح الرصاص عليه، رداً على تعديه على شقيقه بالضرب، ليقر بارتكابه بسرقة الهاتف المحمول، أثناء قيامه بأعمال محارة بمنزل المجني عليه، بناحية «الوحلية»، دائرة مركز البلينا، وتبين أن عدد الطلقات التي خرجت من البندقية الآلية بلغ 15 طلقة، وتم ضبط السلاح المستخدم و2 خزينة، و15 طلقة، بجوار جثة المجني عليه.

كما تم ضبط سيارة ملاكي، خاصه بالطرف الأول، وبداخلها مبلغ 11 ألف جنيه، وبمعاينتها تبين وجود أثار لطلقات نارية بالخلف من الناحية اليسرى، وكذلك تم ضبط سيارة نقل سوهاج، خاصة بالطرف الثاني، وتم التحفظ على السيارتين بديوان مركز الشرطة.