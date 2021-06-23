تراند الفن: مؤشرات البورصة تغلق على تباين و«الثلاثيني» يرتفع وحيدًا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 مساءً - اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع دون مؤشر «الثلاثين» الذي ارتفع وحيدًا مع العلميات، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم مرتفعا بأكثر من 0.6%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10272.72 نقطة، بمكاسب 0.65% نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.6%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2347.35 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.2%، لينهي التعاملات عند مستوى 3315.99 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.3%، مغلقا الجلسة عند 2213.38 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 7.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 589.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 52.862 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 195 سهما، حيث ارتفع 82 سهما، فيما انخفض 83، واستقر 30 دون تغيير، وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر «الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية» الارتفاعات بنسبة 10% ليبلغ مستوى 22.37 جنيه، تلاه سهم «الشروق الحديثة للطباعة والتغليف» بنسبة 9.73% عند سعر 50.52 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «مطاحن ومخابز شمال القاهرة» مرتفعا بنحو 9.4%، بالغا مستوى 26.13 جنيه.

وجاء سهم «العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.74% ليتراجع عند سعر 1.16 جنيه، تلاه سهم «المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر» بنسبة 9.6% عند مستوى 0.77 جنيه، وحل ثالثا سهم «أجواء للصناعات الغذائية – مصر» بنسبة 8.84% متراجعا عند مستوى 27.22 جنيها.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 38.2 مليون جنيه للعرب و16.4 مليار جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 54.56 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 651.65 مليار جنيه بمكاسب 2.65 مليون جنيه.