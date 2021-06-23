تراند الفن: سعر الذهب اليوم.. عيار 21 ارتفع 3 جنيهات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 مساءً - ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو، في منتصف معاملات أسواق المال، والبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، ومحلات الصاغة، وجاء الارتفاع بقيمة تتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وجاء الارتفاع الأكبر في عيار 24، حيث ارتفع من 881 جنيهًا صباح اليوم، ليصبح 885 جنيها، في منتصف المعاملات، بفارق 4 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فقد ارتفع بقيمة 3 جنيهات في الجرام، حيث أصبح بـ774 جنيهًا بدلا من 771 صباح اليوم، أما عيار 18، ارتفع من 661 جنيهًا ليصبح 663 جنيها، بفارق جنيهان، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب من 6168 جنيهات، ليصبح 6192 جنيها، ليكسب بذلك 24 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 882 و885 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 772 و774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 662 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6176 إلى 6192 جنيهات.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».