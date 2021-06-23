تراند الفن: وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني ويؤكد قوة العلاقات الممتدة بين ‎القاهرة وبرلين

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الألماني ‎هايكو ماس، ‏تأكيدًا على العلاقات القوية الممتدة بين ‎مصر و‎ألمانيا.

وبحث الوزيران سُبل تطوير العلاقات الثنائية بكافة مجالاتها، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للدولتين.

ويُشارك شكري، في مؤتمر برلين 2 حول ‎ليبيا، وذلك في إطار الدور المصري المحوري الداعم للسلام والأمن والاستقرار في الشقيقة ‎ليبيا.

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا، مشددًا على مساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية انعقاد الانتخابات المقبلة في موعدها.