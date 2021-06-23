فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الألماني هايكو ماس، تأكيدًا على العلاقات القوية الممتدة بين مصر وألمانيا.
وبحث الوزيران سُبل تطوير العلاقات الثنائية بكافة مجالاتها، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للدولتين.
ويُشارك شكري، في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، وذلك في إطار الدور المصري المحوري الداعم للسلام والأمن والاستقرار في الشقيقة ليبيا.
وأكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا، مشددًا على مساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية انعقاد الانتخابات المقبلة في موعدها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني ويؤكد قوة العلاقات الممتدة بين القاهرة وبرلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.