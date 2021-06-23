تراند الفن: بعد توقفها لـ8 شهور.. عودة «مدارس الأحد» بكنائس الإسكندرية الجمعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلن عدد من كنائس الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عودة خدمات مدارس الأحد بدءاً من يوم الجمعة المقبل، بعد غلق دام لقرابة 8 شهور، منذ نوفمبر الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عودة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية في الجمعة الأولى من صوم الرسل

وقال مصدر كنسي: “إنه تقرر استئناف خدمات مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية، بدءاً من الجمعة المقبلة، التي تعد الجمعة الأولى في صوم الرسل الجاري”، لافتاً إلى أن القرار تم اتخاذه بناءً على تقييم الوضع الصحي العام في محافظة الإسكندرية، وانكسار حدة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

أساقفة الإسكندرية يتركون الحرية لكهنة الكنائس في اتخاذ قرار استئناف خدمة مدارس الأحد

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»”أساقفة قطاعات الإسكندرية، وهم الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، قرروا إعطاء الحرية لكهنة كل كنيسة، لخيار العودة وخطة استقبال المخدومين”.

شروط عودة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية

وأوضح أنه تم التأكيد على كهنة الكنائس أن تكون العودة وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي تتمثل في نسبة حضور لا تتجاوز 25% وبارتداء الكمامات طيلة فترة التجمع مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات وتعقيم الكنيسة قبل وبعد مدارس الأحد.

السيناريوهات المطروحة لعودة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية

وأشار المصدر الكنسي إلى أن كهنة الكنائس وأمناء الخدمات في كل كنيسة سوف ،يجتمعون اليوم الأربعاء من أجل إتخاذ القرار الأنسب لعودة الخدمة، لافتاً إلى أن جميع سيناريوهات العودة مطروحة، بينما أكثر احتمالين يتمثلوا في تقسيم الخدمات على أيام الأسبوع مستغلين فترة الإجازة الصيفية الحالية، أو اقتصار الخدمة على يوم الجمعة فقط على أن تجتمع كل أسرة مرة كل أسبوعين أو مرة شهرياً وفقاً لعدد الأسر وسعة كل كنيسة.