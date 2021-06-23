تراند الفن: محافظ كفر الشيخ يتابع غرق قارب صيد بدمياط والبحث عن صياد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 مساءً - تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قبل قليل، لمتابعة البحث عن صياد مفقود في البحر المتوسط، بالقرب من سواحل دمياط، عقب اصطدام مركب تجاري بقارب صيد، تابع لأحد الصيادين بمركز البرلس.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن هناك جهود تجريها الجهات المعنية للبحث عن الصياد، والاطمئنان على باقي الصيادين الذي جرى إنقاذهم، بعد غرق قارب الصيد الذي كانوا يعملون عليه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة أن محافظ كفر الشيخ اطمأن، خلال اتصاله مع محافظ دمياط، على الحالة الصحية للصيادين الـ7 الذين جرى إنقاذهم، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنهم في حالة صحية جيدة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، داخل مستشفى دمياط.

وأعلن أبناء مدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، عن غرق قارب صيد في مياه البحر المتوسط، بالقرب من سواحل دمياط، نتيجة اصطدام سفينة تجارية به، وتم إنقاذ 7 أشخاص من بين 8 صيادين كانوا على متن القارب الغارق، فيما تتواصل أعمال البحث عن الصياد المفقود.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ومجموعات «فيسبوك» في البرلس، منشورات تفيد غرق مركب «محمد وأحمد الجديد»، بعد اصطدام سفينة به، وجرى إنقاذ الصيادين الذين كانوا على متنه، باستثناء أحدهم، تجري حالياً أعمال البحث عنه.

وأكد «محمود علي»، صياد، أن المركب ملك «الحاج عيد قمر الدخاخني»، وأنه كان في طريقه إلى إحدى الدول في رحلة صيد، وتعرض للحادث أمام سواحل دمياط، على بعد 24 ميل بحري، أثناء توقفه في البحر المتوسط.

وأوضح أن مركب آخر، تصادف تواجده في موقع الحادث، تمكن من إنقاذ 7 أفراد من طاقم المركب، بينما مازال صياد آخر، يُدعى «حمدينو قمر الدخاخني»، ابن صاحب المركب مفقوداً.

وأضاف أنه تم نقل طاقم المركب إلى أحد المستشفيات بمحافظة دمياط، وهم في حالة صحية جيدة، مؤكداً ان مجموعة من أهالي المدينة توجهوا إلى دمياط لمعرفة التفاصيل، ومناشدة الجهات المختصة بالبحث عن «حمدينو».

ولفت إلى أنه جرى سحب المركب، الذي تعرض لضرر شديد وغرق أجزاء منه، إلى ميناء دمياط، تمهيداً لفحص التراخيص والتصاريح، كما سيتم استجواب الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، لمعرفة سبب وقوع الحادث، وتم إصدار تعليمات للمركب الأجنبي بالتوقف، لحين معرفة تفاصيل الحادث.