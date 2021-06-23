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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.
كما تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق، بحسب “تاس + بلومبرغ”.
ويأتي الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يوم سار لمنتجي النفط بعد صعوده لمستوى سعر للمرة الأولى منذ 2018 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.