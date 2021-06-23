تراند الفن: يوم سار لمنتجي النفط بعد صعوده لمستوى سعر للمرة الأولى منذ 2018

صحيفة المرصد: شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.

كما تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق، بحسب “تاس + بلومبرغ”.

ويأتي الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.