فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 11 زيارة
يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، احتفالًا وطنيًا يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الحالى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال الذى يعقد بمقر الوفد الرئيسى فى 1 شارع بولس حنا بالدقي، ويشارك فى هذا الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب.
وقال بهاء أبوشقة رئيس الحزب، إن الثورة حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا، موضحًا أن هذه الثورة وضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الوفد يحتفل بذكرى 30 يونيو.. وأبوشقة: الثورة حققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.