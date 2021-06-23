تراند الفن: الوفد يحتفل بذكرى 30 يونيو.. وأبوشقة: الثورة حققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا

يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، احتفالًا وطنيًا يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الحالى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال الذى يعقد بمقر الوفد الرئيسى فى 1 شارع بولس حنا بالدقي، ويشارك فى هذا الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب.

وقال بهاء أبوشقة رئيس الحزب، إن الثورة حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا، موضحًا أن هذه الثورة وضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.