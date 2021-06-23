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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت الوطن 2 زيارة
انتقل فريق من النيابة العامة، قبل قليل، لمعاينة حريق مجلس الدولة، الذي امتد لـ 3 طوابق، وجاء انتقال النيابة إلى هناك بعد السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.
وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق أتى على كميات كبيرة من الأوراق «المحفوظات»، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير واف حول أسباب الحريق للوقوف على ملابساته، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى مجلس الدولة، ودفعت بـ 4 عربات إطفاء وتمكنت من السيطرة عليه، كما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش وخدمات مرورية بمحيط المجلس لتسيير الحركة المرورية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معاينة حريق مجلس الدولة: النيران أتت على كميات كبيرة من الأوراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.