تراند الفن: تركيا تتحفظ على بندًا بالبيان الختامي لمؤتمر برلين يتناول انسحاب المرتزقة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 مساءً - تحفظت تركيا على بند ضمن البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 الخاص بليبيا، والمتعلق بانسحاب المرتزقة من ليبيا. وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وشدد البيان الذي شمل 58 بندا، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، ويجب قبول نتائجها من قبل الجميع”.

واستضافت ألمانيا على مدار اليوم، وقائع مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، وسط تمسك واضح بانسحاب المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في ليبيا.

‏وألقى وزير الخارجية ‎سامح شكري كلمة مصر أمام ‎مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة للجارة ليبيا.

وجدد شكري التأكيد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ‎ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وقبيل مشاركته في مؤتمر برلين، أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا.

وشدد على مساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية انعقاد الانتخابات المقبلة في موعدها.