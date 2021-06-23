تراند الفن: يستخدم للحالات المتوسطة والمتأخرة.. أول علاج رسمي لكورونا في الصيدليات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - بارقة أمل لعلاج فيروس كورونا، أعلن عنها في مصر اليوم، حيث طرح في الصيدليات، اليوم، الدواء الأمريكي المضاد للفيروسات «رمديسفير إيفا فارما»، في خطوة قد تُسهم في الحد من تدهور حالة بعض المرضى الخاضعين للعزل المنزلي من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وذلك بعد اقتصار تداوله في على المستشفيات المُرخص لها بالعزل الصحي للمصابين بـ«كورونا».

رحلة عقار «رمديسيفير» في مصر

بدأت قصة عقار «رمديسيفير»، في شهر أبريل العام الماضي، حينما أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك خلال جلسة برلمانية.

وفي مايو العام الماضي، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر أجرت أبحاثًا على علاج فيروس كورونا، بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية وشركة جلياد الأمريكية وجرى حجز كمية من عقار «رمديسيفير»، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة mbc مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة فتحية العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، في مطلع الشهر الجاري، اقتراب وصول عقار رمديسيفير لمصر، وأن مصر تشارك في التجارب السريرية لهذا العلاج مع عدد من دول العالم تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية dmc»».

طبيب «ريمديسيفير» أثبت فاعلية في علاج المرضي

عن عقار «رمديسيفير» قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن العقار ما زال قيد التجارب الإكلينيكة، وهو الآن في المرحلة الثانية، وتتبقى له المرحلة الثالثة، موضحا أن التجارب التي تجريها مصر تتم تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبمشاركة عدة دول.

وأضاف «عز العرب» لـ«الوطن»، أن التجارب والدراسات أكدت أن عقار «رمديسيفير»، يستخدم للحالات في المرحلة المتوسطة والمتأخرة، مشيرا إلى أنه يعمل على تقليل مدة وجود المصاب في الرعاية المركزة وتقليل نسب الوفيات، وكذلك زيادة معدلات الشفاء.