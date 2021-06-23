تراند الفن: خالد عبد الحفيظ: بيراميدز فتح أمامنا الباب للظهور بعد فترة طويلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة

قال خالد عبد الحفيظ رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين، إنه سعيد للغاية بأن يتواجد في ناد كبير بحجم بيراميدز بعد 5 سنوات من التعب والجهد في التأسيس، مضيفًا أن النادي فتح أمامه الباب للمشاركة والظهور بعد فترة طويلة. وشدد على أن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، كان يتابع دائمًا تأسيس الفريق وشاهد إمكانياته ووعد بأن يتم توفير كل المطالب للفريق والدعم لهم، حيث أن بيراميدز ضم بين صفوفه أفضل 15 لاعب كرة القدم للمبتورين في مصر، ويتمنى أن يكون هناك دوري، موضحًا أن 6 فرق بإمكانها أن تشكل دوريا لتلك اللعبة الموجودة قديما في عدد من الدول.

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