تراند الفن: “الصحة” توجه رسالة للفئات السنية فوق 50 عامًا ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من ٥٠ سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى. وقالت “الصحة” في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر” : “يمكن لمن عمره (50) عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية”.

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