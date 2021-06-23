تراند الفن: وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني لبحث التعاون والقضايا المُشتركة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، نظيره الأماني هايكو ماس، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوى متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن «شكري» و«ماس» تناولا خلال اللقاء عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة.

وتبادل «شكري» و«ماس» الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.

هذا، وفي ختام اللقاء، اتفق الوزير شكري مع نظيره «ماس» على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن.