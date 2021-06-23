تراند الفن: افتتاح 24 مشروعا في احتفالات 30 يونيو بجنوب سيناء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الدوري بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لاستعراض أهم المشروعات التي من المقرر افتتاحها في ذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن، ومديري الإدارات بالديوان العام، وبعض مديري المديريات المعنيين.

في بداية الاجتماع، تقدم محافظ جنوب سيناء بالتهنئة إلى جميع الحضور بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، واعتماداتها المالية.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات الطرح، لسرعة البدء في تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة، كما استعرض الاستعدادات اللازمة نحو موقف الإعداد والتجهيز لاحتفالية افتتاح مقصد العائلة، والمقرر افتتاحه الأحد المقبل بمدينة طور سيناء.

وكشف «فودة» عن أنه سيتم دعوة عدد كبير من الشخصيات العامة والمشايخ وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومواطني وزوار مدينة الطور، لحضور فعاليات الافتتاح، والحفل الفني الذي سيُقام بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ أنه من المقرر أن يجري افتتاح 24 مشروعاً خلال احتفالات 30 يونيو، بكافة مدن المحافظة، بواقع مشروعين بمدينة رأس سدر، ومشروعين بمدينة أبوزنيمة، و4 مشروعات بمدينة أبورديس، ومشروع بمدينة سانت كاترين، وعدد من المشروعات بمدينة طور سيناء، ومشروع بمدينة دهب، و6 مشروعات بمدينة نويبع، بخلاف عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.

كما قام محافظ جنوب سيناء بتكريم المهندس محمد عبد الجليل، مدير كهرباء مدينة أبورديس، لجهوده في قطاع الكهرباء خلال فترة السيول التي مرت بها المدينة في مارس 2020.