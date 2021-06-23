تراند الفن: توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة على معظم الأنحاء والعظمى 42

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من يوم الخميس الموافق 24 يونيو وحتى السبت الموافق 26 من الشهر ذاته.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، يسود يوم الأربعاء، طقس حار في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد.

أما ليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال يومي الجمعة والسبت، فيكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد.

ويكون الطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي البلاد وسيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.