تراند الفن: أسرة أبو العينين شعيشع تطالب بإطلاق اسمه على أحد المعاهد الأزهرية.. ومحافظ كفر الشيخ يستجيب

قال محمد عوض الشيخ، حفيد الشيخ أبو العنين شعيشع، ونقيب الأشراف بمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، إن الشيخ من أعلام قراءة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ، مناشدا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر، على أحد المعاهد الأزهرية.

وأكد حفيد الشيخ في بث مباشر، عبر “القاهرة 24″، أن أسرة الشيخ تتمنى تلبية هذه المناشدة، وتخليد اسمه على معهد ديني في مسقط رأسه بمدينة بيلا، حتى يعلم الجميع أن هناك عالما كبيرا خرج من رحم هذه البلدة، وإكرامًا لتاريخه المُشرف، ورحلته القرآنية التي استمرت لأكثر من 80 عامًا، أُسوةً بأبناء جيله من عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لرحيله.

ومن جانبه حضر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، جلسة إحياء ذكرى وفاة الشيخ أبو العينين شعيشع بمسقط رأسه، مؤكدًا أن القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، رحمه الله، يُعد أحد العظماء الذين أنجبتهم محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن المحافظة تفتخر بالشيخ أبو العينين، وأنه سيتم خلال الأيام المُقبلة بحث طلب أسرته بإطلاق اسم الشيخ الراحل على شارع وميدان في مدينة بيلا، تكريمًا له، ولمسيرته الحافلة بالعطاء، وخدمة كتاب الله، مؤكدًا أن محافظ كفر الشيخ هو من كلفه بالذهاب لمنزل أسرة الشيخ، وبحث طلباتهم.