تراند الفن: أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بدعم انتعاش المعدن النفيس عالميا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - صعدت أسعار الذهب في سوق الصاغة بنسبة هامشية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، لتتعافى نسبيا من الخسائر القوية التي تعرضت لها بنحو 46 جنيها في الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب عالميا

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، بعدما أدى تراجع الدولار والكلمات المهدئة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى رفع أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء، مما سمح لهم بالابتعاد أكثر عن أدنى مستوياته في سبعة أسابيع التي سجلوها في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8٪ إلى 1792.54 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9٪ إلى 1793.40 دولارًا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس الثلاثاء، إن التضخم لن يكون هو المحدد الوحيد لقرارات أسعار الفائدة، مما هدأ قلق المستثمرين بشأن تشديد السياسة بعد التحول المتشدد في لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

كما ساعد ضعف الدولار، الذي انخفض بنسبة 0.2% في تقليل تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، وتجاهلت الأسواق على نطاق واسع بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية التي أظهرت نشاط المصانع عند مستوى قياسي مرتفع في يونيو.

أسعار الذهب في مصر اليوم:-

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 811 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي 774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و192 جنيهًا.

أسعار الذهب تصعد عالميًا مع تعهد الاحتياطى الفيدرالى بعدم رفع الفائدة