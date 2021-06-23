تراند الفن: عاجل.. تأييد حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لرفضه تسليم ميراث أقاربه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏30 ثانية مضت الوطن 1 زيارة

أيدت محكمة جنح الدقي، حبس مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لمدة سنة، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 100 ألف جنيه، لرفضه تسليم ميراث أقاربه، بجانب كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه. وتحمل القضية الصادر فيها الحكم رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقى، والحكم الصادر يحق للكابتن مجدى عبد الغنى الاستئناف عليه، أمام محكمة الجنح المستأنفة.

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