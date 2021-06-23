تراند الفن: محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت الوطن 11 زيارة

أجرى محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، جولة تفقدية لمسار كوبري المريوطية الجديد (الطائر)، مساء اليوم الأربعاء، بدايةً من مطلع الكوبري للقادم من طريق المنصورية بحي الهرم، وحتي نهاية مسار الكوبري بمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتجهيزات النهائية له من طبقة رصف وأعمدة الإنارة والبلدورات. رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، واللواء خالد عصر، وأشرف تامر، رؤساء أحياء الهرم والطالبية.

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