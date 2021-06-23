تراند الفن: هل يعتبر هذا “الدواء” العلاج “المعجزة” لفيروس كورونا؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: شرع عددًا من أطباء المملكة المتحدة “بريطانيا” في تلقي علاج جديد كوقاية من فيروس كوورنا المستجد، ولكنهم في الوقت ذاته لا يصفونه للمرضى، ويقتصرونه على ذويهم فقط.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن بعض الأطباء في المملكة المتحدة يستخدمون عقار يُدعى بالإيفرمكتين أو أيفرزين، والذي يشيع استخدامه كعلاج مضاد للصئبان.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فأن طبيب يدعى جون مكارثي، يبلغ من العمر 54 عامًا من لانكشاير، قال إنه يتناول العقار لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أنه يعطيه “أيضًا لأفراد العائلة”، وفي حين أكد أنه لا يصف العقار للمرضى في المملكة المتحدة، لكنه ينصح معارفه خارج بريطانيا باستخدامه.

ويستخدم عقار إيفرمكتين (على شكل أقراص أو كمادة مضافة إلى شامبو الشعر) للقضاء على قمل الرأس والجرب الطفيلي الجلدي والتهابات الديدان الأخرى، حيث يعمل عن طريق منع البروتينات التي تستخدمها الديدان لتعطيل الجهاز المناعي.

وأفاد باحثون من جامعة موناش بأستراليا، أن عقار الإيفرمكتين، الذي يستخدم أيضًا (في شكل دهان موضعي) لعلاج مرض جلدي مزمن وهو حب الشباب الوردي، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض واضح في تكاثر فيروس كورونا.

وأكدت التجارب التي أجريت مؤخرًا، أن عقار الإيفرمكتين له أيضًا تأثير قوي مضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات التي يسببها مرض فيروس كورونا، في الغالبية العظمى من الحالات عدا الحالة الشديدة التي تستدعي تلقي العلاج بالمستشفيات.