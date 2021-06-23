تراند الفن: حريق هائل في وزارة الزراعة.. وتحرك قوات الدفاع المدني

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة عن نشوب حريق هائل في أحد الصوب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في الدقي، والتي تقع في شارع نادي الصيد وبالقرب من البنك الزراعي المصري وقناة مصر الزراعية. وأوضح المصادر لـ “القاهرة 24″، أنه لم يتم حتى الآن السيطرة على الحريق على الرغم من وصول قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف. وتقع منطقة الصوب الزراعية في أرض تابعة للوزارة على شارع نادي الصيد وخلف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.