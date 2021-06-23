تراند الفن: علامات خنق أثارت الشبهات.. التحفظ على جثة ربة منزل بملوي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 مساءً - لقيت ربة منزل مصرعها خنقاً في ظروف غامضة بقرية «بني خالد»، التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف غموض الواقعة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إخطار من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي، باستقبال إشارة من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «نادية م.»، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «بني خالد»، التابعة للمركز، جثة هامدة، وبسؤال زوجها وعدد من أفراد أسرتها أفادوا بأن الوفاة حدثت بصورة مفاجئة، وبالكشف المبدئي على الجثة، تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، مما أثار الاشتباه في وفاتها جنائياً.

وانتقل فريق من البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، إلى محل الواقعة، حيث أكد مفتش الصحة، بعد توقيع الفحص الظاهري على الجثة، وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وذلك بعد أكتشاف علامات لأثار خنق حول رقبة المجني عليها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة مركز ملوي، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه.

وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، حيث قامت أجهزة البحث بتوسيع دائرة الاشتباه بكل من له صلة بالمجني عليها، وتم سماع أقوال الزوج، وتواصل سماع أقوال عدد من أفراد ذوي المجني عليها، في محاولة لكشف غموض الواقعة.