تراند الفن: خالد عكاشة: القوات الأجنبية و«مرتزقة تركيا» محور الحديث في مؤتمر «برلين 2»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 مساءً - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية الليبية بصدد مباحثات ومفاوضات ومجموعة من صناعة التوافقات بسبب كون ألمانيا مخولة من قبل الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية بشكل كامل.

ولفت «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الخط الأحمر المصري كان سببًا رئيسيًا في تهدئة الوضع هناك ودخول المسار السياسي لحل الأزمة هناك، كما كانت علامة فارقه في ذلك التوقيت المبكر.

وأضاف “المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية هي المفتاح الذي يتم بحثه اليوم، في مؤتمر «برلين 2» كونه المهدد الخطير في تدمير العملية السياسية وهو التفاف صريح تقوم به دولة تركيا الراعية لهؤلاء المرتزقة”.

وأوضح أن المجتمع الدولي استجاب لما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حينه حول الخط الأحمر، حيث انتقلت كافة وسائل الإعلام العالمية وكافة مراكز الداراسات والأبحاث والسياسيين الدوليين وتحدثوا بنفس اللهجة التي تحدث بها الرئيس السيسي من قبل، مضيفا “الرئيس السيسي قدر يضع مفهوم وقضية هي المحك الحقيقي”.

وأكد أن المسؤول الأول عن ما يحدث في ليبيا حاليًا ويتحمل النفقات المادية حيال الجنود المرتزقة على الأراضي الليبية هي تركيا وفق التقارير الأممية والاتهامات الموجه من البعثة الأممية المسؤولة عن ليبيا، حيث تابع المجتمع الدولي كافة ما كانت تقوم به تركيا من نقل هؤلاء المرتزقة إلى داخل الأراضي الليبية برحلات قادمة من تركيا، الأمر معلق في رقبة تركيا، قائلا:«حتى الآن ذلك هو المنشور والمعلن وفق التقارير الرسمية والدولية».