فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : نشر حساب التواصل الحكومي فيديو تعريفي عن برنامج سكني لدعم الأرامل والمطلقات يوضح التغير الذي طرأ على البرنامج وكيف وصل بالمستفيدات من الانتظار عام كامل إلى دقيقتين فقط. الاستحقاق الفوري

وقالت “روان الشعيل” : “برنامج سكني هو برنامج مخصص لخدمة جميع فئات المجتمع، ومن ضمنهم المرأة المطلقة والأرملة، وأكبر تغير حصل على البرنامج هو الحصول على الاستحقاق الفوري، ومن ضمن المنتجات التي يقدمها البرنامج (البناء الذاتي، والوحدات الجاهزة من السوق، والوحدات تحت الإنشاء)” من سنة إلى دقيقتين

وأوضحت “تهاني الحربي” من خدمات المستفيدين ببرنامج سكني أن المستفيدة كانت تنظر من 6 شهور إلى سنة، الآن خلال دقيقتين تكون مستحقة” وأضافت : “تقدر المطلقة والأرملة التسجيل عن طريق سكني، وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وأهم الشروط اللي تكون مستوفاة للمرأة المطلقة أو الأرملة، أن تكون سعودية الجنسية، وعدم تملك مسكن ملائم، ولا تكون قد استفادت من دعم سكني سابق، كما أنه بإمكانها الاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وهو يقدم لها توصيات وبإمكانها الحجز إلكترونيا”

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن شروط الاستحقاق الفوري للمطلقات والأرامل في برنامج سكني -فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.