شوف أفضل متاجر الذهب في الفروانية بالكويت بأرخص الأسعار وأعلى جودة

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عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير للغاية من المواطنين في دولة الكويت بالبحث عن أفضل متاجر الذهب وعن كل ما يخصه من قريب أو بعيد دائمًا، ويأتي هذا الاهتمام الكبير لأكثر من سبب ومن بين أبرزها ما يلي:

يعد الذهب طريقة آمنة للغاية للادخار

وكذلك هو أيضًا طريقة مضمونة للاستثمار، فقيمته ترتفع بمرور الوقت

وعلاوة على ما سبق فإنه يظل محتفظًا بقيمته مهما طال به الزمن.

أفضل متاجر الذهب في الفروانية بالكويت بأرخص الأسعار

هناك العديد من متاجر الذهب في الفروانية وفيما يلي أفضل هذه المتاجر:

1- الذوق الرفيع للمجوهرات

يقع هذا المتجر في شارع 54 في الفروانية بالكويت، ورقمه: +965 6706 6709، ويعمل يوميًا من الـ9 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا ما عدا يوم الجمعة من الـ12 ظهرًا وحتى الـ 3.30 عصرًا.

2- لازوردي من أفضل متاجر الذهب

يقع متجر لازوردي بالقرب من مدينة الفروانية في بلوك 5 طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورقمه +965 2220 0781، ويقدم هذ المحال لزبائنه تشكيلة رائعة من الذهب والألماس والمشغولات التي تحتوي على المعادن النفسية.

3- مجوهرات الراشدن

يقع هذا المتجر في شارع 54 في الفروانية وهو يضم عددًا كبيرًا من تشكيلات الذهب القيمة ورقمهم +965 2472 1058.

ويقدم المتجر خدماته يوميًا على فترتين من الـ9 والنصف صباحًا يوميًا وحتى الـ4 والنصف عصرًا ثم إلى الـ10 مساءً.

أما في أيام الجمعة والسبت، فيعمل من الساعة الـ5 عصرًا وحتى الـ10 مساءً، ومن الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الـ10 مساءً.

4- مجوهرات الحسناء الذهبية

عنوان هذا المتجر هو شارع حبيب مناور الفروانية ورقمه +965 9730 9260، ويفتح أبوابه يوميًا من الـ10 صباحًا وحتى الـ1 بعد منتصف الليل ما عدا يوم الجمعة، يبدأ العمل في الـ4 عصرًا وحتى الـ10 مساءً.

5- سوق الذهب

يتوسط متجر سوق الذهب شارع 54 بالفروانية، وهو أكثر المتاجر شهرة في هذه المنطقة وعليه إقبال عال وذلك بفضل أسعاره المميزة وجودة المشغولات الذهبية لديه، ورقمهم

: +965 2472 1058.

أما مواعيد العمل فهي يوميًا من الـ9 صباحًا وحتى الـ1 بعد منتصف الليل.

ملحوظة: قد تشهد المعلومات المدرجة الخاصة بمواعيد عمل المتاجر في هذا المقال بعض التغيرات؛ لذلك يفضل الاتصال قبل الذهاب.