تراند الفن:  رئيس مدينة بيلا يشارك في إحياء ذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - شارك جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، فى إحياء الذكرى السنوية العاشرة للقارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر، ابن مدينة بيلا.

وحرص رئيس مدينة بيلا على زيارة أُسرة الشيخ أبو العينين شعيشع، حيث كان فى استقباله الحاج مصطفى أحمد شعيشع، ابن شقيق الشيخ الراحل، وهشام صبح، ومحمد عوض اليماني، حفيدا الشيخ، من أبناء بنت شقيقته، وعدد من أفراد الأُسرة.

واستمع «ساطور»، خلال زيارته، إلى عدد من التلاوات النادرة للقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، كما تعرف من أُسرته عن علاقته الطيبة بهم، ومدى حُبه وارتباطه بمدينة بيلا، بعد أن طاف الأرض، وملأ الدنيا قرآناً.

وفى سياق مُتصل، طالبت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، بإطلاق اسم الشيخ على المعهد الدينى الأزهرى في بيلا، وإطلاق اسمه أيضاً على شارع وميدان فى مسقط رأسه بمدينة بيلا، تقديراً لتاريخه المُشرف، ورحلته القرآنية التى استمرت لأكثر من 80 عاماً، أُسوةً بأبناء جيله من عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لرحيله.

وفي بداية اللقاء، نقل جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشى، إلى أُسرة الشيخ أبو العينين شعيشع.

وأكد «ساطور» أن القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يُعد أحد العظماء الذين أنجبتهم محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أن المحافظة تفتخر بالشيخ أبو العينين، وأنه سيتم خلال الأيام المُقبلة بحث طلب أسرته بإطلاق اسم الشيخ الراحل على شارع وميدان فى مدينة بيلا، تكريماً له ولمسيرته الحافلة بالعطاء، وخدمة كتاب الله.

وأوضح أن محافظ كفر الشيخ يعرف جيداً قدر القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، ولذلك أعلن عن إجراء مُسابقة فى القرآن الكريم في شهر رمضان الماضي، وأطلق عليها مُسابقة الشيخ أبو العينين شعيشع، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال والشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم، وأصحاب الأصوات الذهبية فى الإنشاد والابتهالات والتواشيح.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف، وقُراء القرآن الكريم، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، والصحفيين والإعلاميين.

وتحل اليوم الأربعاء 23 يونيو، الذكرى العاشرة على رحيل آخر جيل عمالقة قارئي القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011، بعد صراع مع المرض، عن عُمر يُناهز 89 عاماً.

دُفن الشيخ شعيشع بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، فى منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه الأهالي في مسقط رأسه بمدينة بيلا، صلاة الغائب بمساجد المدينة، في باليوم التالي لوفاته، وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو 2011.