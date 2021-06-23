فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع متداول اليوم الأربعاء، استيلاء محتجين لبنانيين على صهريج محروقات أمام إحدى محطات الوقود بمدينة “طرابلس”. وبحسب ما تم تداوله فإن المحتجين قاموا بتوزيع الوقود مجانا على المواطنين في أحد الأحياء الفقيرة، عقب الاستيلاء على الصهريج. والجدير بالذكر أن لبنان تعاني من أزمة حادة جراء ارتفاع أسعار الوقود، وتحولت محطات الوقود خلال الأسابيع الأخيرة إلى ساحات للعراك، وفي بعض الأحيان للاشتباكات المسلحة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محتجون لبنانيون يستولون على صهريج وقود ويقومون بتوزيعه مجانًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.