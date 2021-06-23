فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت آخر الأخبار 8 زيارة
انتهى الشوط الأول منذ قليل، من مُواجهة البرتغال وفرنسا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة يورو 2020.
وبدأت المباراة بخطورة هجومية كُبرى منذ البداية من جانب المنتخبين اللذين هددا مرمى بعضهما البعض بشكل كبير، ولكن كانت السيطرة الأكبر لفرنسا.
وبمرور الوقت، ظهرت خطورة أكبر من جانب البرتغال الذي سجّل هدفه الأول في الدقيقة 31 عن طريق كرستيانو رونالدو من ركلة جزاء، وظل منتخب البرتغال أكثر سيطرة بحثًا عن تسجيل هدفه الثاني، ولكن دُون جدوى، بل وتمكّن مُنتخب فرنسا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44، عن طريق ركلة جزاء سجلها كريم بنزيما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يورو 2020.. رونالدو يتقدم للبرتغال وبنزيما يتعادل لفرنسا في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.