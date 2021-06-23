تراند الفن: يورو 2020.. رونالدو يتقدم للبرتغال وبنزيما يتعادل لفرنسا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول منذ قليل، من مُواجهة البرتغال وفرنسا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة يورو 2020.

وبدأت المباراة بخطورة هجومية كُبرى منذ البداية من جانب المنتخبين اللذين هددا مرمى بعضهما البعض بشكل كبير، ولكن كانت السيطرة الأكبر لفرنسا.

وبمرور الوقت، ظهرت خطورة أكبر من جانب البرتغال الذي سجّل هدفه الأول في الدقيقة 31 عن طريق كرستيانو رونالدو من ركلة جزاء، وظل منتخب البرتغال أكثر سيطرة بحثًا عن تسجيل هدفه الثاني، ولكن دُون جدوى، بل وتمكّن مُنتخب فرنسا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44، عن طريق ركلة جزاء سجلها كريم بنزيما.