تراند الفن: شاهد : “كاميرا حوثية” توثق لحظة مصرع جميع عناصر الميليشيات غرب مأرب

صحيفة المرصد – وكالات : نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة التقطتها كاميرا تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في إحدى جبهات مأرب، قبل أن تطردها قوات الجيش.

وتوضح المشاهد من كاميرا الميليشيات الانقلابية التي وقعت بيد الجيش الوطني، لحظة توثيق مصرع جميع عناصر الميليشيات غرب مأرب.

وتتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات مأرب، حيث تدفع بالآلاف من عناصرها منذ أشهر في محاولة لتحقيق أي تقدم ميداني.