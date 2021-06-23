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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة التقطتها كاميرا تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في إحدى جبهات مأرب، قبل أن تطردها قوات الجيش.
وتوضح المشاهد من كاميرا الميليشيات الانقلابية التي وقعت بيد الجيش الوطني، لحظة توثيق مصرع جميع عناصر الميليشيات غرب مأرب.
وتتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات مأرب، حيث تدفع بالآلاف من عناصرها منذ أشهر في محاولة لتحقيق أي تقدم ميداني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : “كاميرا حوثية” توثق لحظة مصرع جميع عناصر الميليشيات غرب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.