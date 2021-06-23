فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - لقي مزارع مصرعه، اليوم الأربعاء، مُتأثرًا بإصابته بضربة شومة على يد نجله عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية بقنا.
وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمقتل مزارع على يد نجله عن طريق الخطأ، في أثناء مُشاجرة مع شقيقه بقرية الأشراف القبلية بقنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.
وبالانتقال والفحص، تبين مقتل محمود.ع، على يد نجله بضربة شومة بقرية الأشراف القبلية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
وكشفت تحريات المباحث، أن مُشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه، وبعد الفض بينهما حاول المتهم الاعتداء على شقيقه باستخدام شومة، فضرب والده من الخلف اعتقادًا أنه أخوه لارتدائه جلبابه، ما أدى إلى مصرعه.
حُرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إداري مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع مزارع على يد نجله بطريق الخطأ في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.