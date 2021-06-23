تراند الفن: مصرع مزارع على يد نجله بطريق الخطأ في قنا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - لقي مزارع مصرعه، اليوم الأربعاء، مُتأثرًا بإصابته بضربة شومة على يد نجله عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية بقنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمقتل مزارع على يد نجله عن طريق الخطأ، في أثناء مُشاجرة مع شقيقه بقرية الأشراف القبلية بقنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل محمود.ع، على يد نجله بضربة شومة بقرية الأشراف القبلية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت تحريات المباحث، أن مُشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه، وبعد الفض بينهما حاول المتهم الاعتداء على شقيقه باستخدام شومة، فضرب والده من الخلف اعتقادًا أنه أخوه لارتدائه جلبابه، ما أدى إلى مصرعه.

حُرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إداري مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.