فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 1 زيارة
كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، القطع المستردة اليوم الأربعاء، من فرنسا بعد زيارة وفد رفيع المستوى من المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للآثار.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إنه فور رجوع القطع المستردة من فرنسا يتم ترميمها حسب خطة المجلس الأعلى للآثار، وتوثيقها حسب العصور المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه القطع تم استردادها بعد المفاوضات بين البلدين، والتي استمرت عدة أشهر.
وأضاف المصدر، أن بعض القطع تعود إلى عصور مختلفة، ومنها ما قبل التاريخ والدولة الوسطى، والدولة الحديثة، والدولة المتأخرة، موضحًا أن هناك مجموعة مختلفة من العقود، وتمثال البا عند المصري القديم أي تمثال “الروح “، وتمثال فريد من نوعه للملك أمنحتب الثالث منقوش علية باللغة المصرية القديمة ”سيد عدالة رع”، ورأس لملك مصنوعة من الحجر الجيري، ورأس ملكة، وتمثال للإله حورس، وآنية من الفخار، ورأس ملكة صغيرة، وتمثال للإلهة باستت، وتمثال للإله أيبس، وأنية من مواد مختلفة من مصر القديمة، وقطع من الأستراكا، وقناع للملكة من مصر القديمة وجميعها من الحجر الجيري، وأني من مواد مختلفة، وتمثال للإله بتاح سوكر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أبرزها تمثال للملك أمنحتب الثالث.. مصدر بـ”الآثار” يكشف تفاصيل القطع المستردة من فرنسا قبل عرضها (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.