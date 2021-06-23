تراند الفن: أبرزها تمثال للملك أمنحتب الثالث.. مصدر بـ”الآثار” يكشف تفاصيل القطع المستردة من فرنسا قبل عرضها (خاص)

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، القطع المستردة اليوم الأربعاء، من فرنسا بعد زيارة وفد رفيع المستوى من المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للآثار.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إنه فور رجوع القطع المستردة من فرنسا يتم ترميمها حسب خطة المجلس الأعلى للآثار، وتوثيقها حسب العصور المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه القطع تم استردادها بعد المفاوضات بين البلدين، والتي استمرت عدة أشهر.

وأضاف المصدر، أن بعض القطع تعود إلى عصور مختلفة، ومنها ما قبل التاريخ والدولة الوسطى، والدولة الحديثة، والدولة المتأخرة، موضحًا أن هناك مجموعة مختلفة من العقود، وتمثال البا عند المصري القديم أي تمثال “الروح “، وتمثال فريد من نوعه للملك أمنحتب الثالث منقوش علية باللغة المصرية القديمة ”سيد عدالة رع”، ورأس لملك مصنوعة من الحجر الجيري، ورأس ملكة، وتمثال للإله حورس، وآنية من الفخار، ورأس ملكة صغيرة، وتمثال للإلهة باستت، وتمثال للإله أيبس، وأنية من مواد مختلفة من مصر القديمة، وقطع من الأستراكا، وقناع للملكة من مصر القديمة وجميعها من الحجر الجيري، وأني من مواد مختلفة، وتمثال للإله بتاح سوكر.

